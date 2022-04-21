США объявили о запрете для судов из России входить в порты США

CentralAsia (CA) - США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты, об этом в четверг, 21 апреля, объявил президент Джо Байден, сообщает телеканал CNN.

«Ни одному судну, которое плавало под российским флагом или которое принадлежит или эксплуатируется для российских интересов, не будет разрешено пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам», — сказал Байден.

По словам американского президента, эта мера стала «еще одним важным шагом» вместе с европейскими и канадскими союзниками, «чтобы лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом».

Такими ограничениями американские власти намерены оказать давление на Москву из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

За прошлый год российские корабли зашли в порты США около 1,8 тыс. раз, уточнили источники Reuters, отметив, что это составило незначительную долю от общего объема перевозок. Американская администрация, по их словам, подробно изучила этот вопрос, чтобы гарантировать, что такой запрет не окажет заметного влияния на цепочки поставок.

Ранее аналогичную меру приняли в Евросоюзе, запрет для российских кораблей заходить в порты европейских стран вошел в пятый пакет санкций против России. Этот набор мер был также призван «усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии». Исключение предусмотрено лишь для тех кораблей, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи, сельскохозяйственной продукции или продуктов питания. Такое же решение приняли в Канаде, британские власти допустили присоединение к этим мерам.

В США в начале марта запретили российским самолетам входить в воздушное пространство, это ограничение коснулось чартерных и регулярных рейсов, как пассажирских, так и грузовых. Этот запрет также предусматривал исключения, их могут сделать для самолетов, выполняющих поисково-спасательные операции, и бортов гуманитарных рейсов.