Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис

CentralAsia (CA) - Россия ввела санкции против основателя компании Meta Марка Цукерберга и вице-президента США Камалы Харрис, говорится на сайте российского МИДа.

«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства.

МИД пояснил эту меру «расширяющимися антироссийскими санкциями», под которые попадает все большее число россиян. Попавшим под российские санкции лицам закрывается въезд в Россию «на бессрочной основе».

Всего в санкционном списке 29 человек, помимо Харрис и Цукерберга в него вошли:

Кэтлин Хикс — первый заместитель министра обороны;

Кристофер Грэйди — заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;

Джон Кирби — заместитель министра обороны, представитель Министерства обороны;

Рональд Кляйн — руководитель аппарата Белого дома;

Эйван Райан — секретарь президентского кабинета, супруга государственного секретаря Энтони Блинкена;

Маргарет Гудлэндер — советник министра юстиции, супруга помощника президента США по национальной безопасности Джона Салливана;

Дуглас Эмхоф — супруг вице-президента Камалы Харрис;

Роберт Каган — политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд;

Эдвард Прайс — официальный представитель госдепартамента;

Ричард/Рэйчел Левин — заместитель министра здравоохранения;

Брайан Мойнихан — председатель и главный исполнительный директор Bank of America;

Кэти Уорден — президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation;

Фиби Новакович — президент компании General Dynamics;

Майкл Петтерс — президент компании Huntington Ingalls Industries;

Уильям Браун — президент компании L3Harris Technologies;

Вахид Наваби — президент компании AeroVironment;

Роджер Кроун — президент компании Leidos;

Горацио Розански — президент компании Booz Allen Hamilton;

Эйлин Дрейк — президент компании Aerojet Rocketdyne;

Дэвид Дептула — руководитель исследовательского института Mitchell Institute of Aerospace Power Studies;

Райан Рослански — главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn;

Джордж Стефанопулос — ведущий телеканала ABC;

Мэтью Крониг — заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б. Скоукрофта»;

Дэвид Игнатиус — журналист, эксперт Центра В. Вильсона;

Эдвард Асеведо — бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра В. Вильсона;

Кевин Ротрок — эксперт Центра В. Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза» (Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов);

Бианна Витальевна Голодрыга — старший международный аналитик телеканала CNN.

Российский МИД анонсировал скорое расширение списка лиц, которым запрещен въезд в страну в рамках ответа на «враждебные действия властей США».

В середине марта Россия запретила въезд в страну президенту США Джо Байдену, представителю Белого дома Джен Псаки, министру обороны США Ллойду Остину, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и еще девяти чиновникам и политикам.