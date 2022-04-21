Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис

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- 22:45, 21 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Россия ввела санкции против основателя компании Meta Марка Цукерберга и вице-президента США Камалы Харрис, говорится на сайте российского МИДа.
«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства.
МИД пояснил эту меру «расширяющимися антироссийскими санкциями», под которые попадает все большее число россиян. Попавшим под российские санкции лицам закрывается въезд в Россию «на бессрочной основе».
Всего в санкционном списке 29 человек, помимо Харрис и Цукерберга в него вошли:
Кэтлин Хикс — первый заместитель министра обороны;
Кристофер Грэйди — заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
Джон Кирби — заместитель министра обороны, представитель Министерства обороны;
Рональд Кляйн — руководитель аппарата Белого дома;
Эйван Райан — секретарь президентского кабинета, супруга государственного секретаря Энтони Блинкена;
Маргарет Гудлэндер — советник министра юстиции, супруга помощника президента США по национальной безопасности Джона Салливана;
Дуглас Эмхоф — супруг вице-президента Камалы Харрис;
Роберт Каган — политолог, супруг старшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд;
Эдвард Прайс — официальный представитель госдепартамента;
Ричард/Рэйчел Левин — заместитель министра здравоохранения;
Брайан Мойнихан — председатель и главный исполнительный директор Bank of America;
Кэти Уорден — президент и главный исполнительный директор компании Northrop Corporation;
Фиби Новакович — президент компании General Dynamics;
Майкл Петтерс — президент компании Huntington Ingalls Industries;
Уильям Браун — президент компании L3Harris Technologies;
Вахид Наваби — президент компании AeroVironment;
Роджер Кроун — президент компании Leidos;
Горацио Розански — президент компании Booz Allen Hamilton;
Эйлин Дрейк — президент компании Aerojet Rocketdyne;
Дэвид Дептула — руководитель исследовательского института Mitchell Institute of Aerospace Power Studies;
Райан Рослански — главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn;
Джордж Стефанопулос — ведущий телеканала ABC;
Мэтью Крониг — заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б. Скоукрофта»;
Дэвид Игнатиус — журналист, эксперт Центра В. Вильсона;
Эдвард Асеведо — бывший член законодательного собрания штата Иллинойс, эксперт Центра В. Вильсона;
Кевин Ротрок — эксперт Центра В. Вильсона, главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза» (Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов);
Бианна Витальевна Голодрыга — старший международный аналитик телеканала CNN.
Российский МИД анонсировал скорое расширение списка лиц, которым запрещен въезд в страну в рамках ответа на «враждебные действия властей США».
В середине марта Россия запретила въезд в страну президенту США Джо Байдену, представителю Белого дома Джен Псаки, министру обороны США Ллойду Остину, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и еще девяти чиновникам и политикам.