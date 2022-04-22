Кипр лишит «золотого паспорта» сестру олигарха Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - Кипр лишит гражданства четырёх российских миллиардеров и членов их семей, в том числе сестру олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова, сообщает газета «Филелефтерос» со ссылкой на источники. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.

Так называемые золотые паспорта, которые выдают в обмен на инвестиции, заберут у бизнесмена Олега Дерипаски, президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, владельца «Комсомольской правды» и медиа-холдинга РБК Григория Берёзкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, а также у 11 человек, находящихся у них на иждивении.

Отмечается, что Дерипаска получил кипрское гражданство в 2017 году, Исмаилова — в 2015-м, Березкин и Кесаев — в 2012-м.

В середине апреля правительство Кипра запустило процедуру лишения гражданства четырёх миллиардеров из России и 17 членов которые попали под санкции ЕС как люди из окружения президента Путина. По данным «Филелефтерос», гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния почти в 16 миллиардов долларов.

По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине.

Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.