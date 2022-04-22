экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россия лишена статуса наблюдателя в Организации американских государств

CentralAsia (CA) -  Совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил статус России в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

«25 голосами за Постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ», - говорится в сообщении.

Ни одно государство не проголосовало против, восемь представителей стран воздержались, среди них Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за значится Венесуэла, при этом в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.

В документе ОГА говорится, что статус России приостановлен, «пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику c Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал приостановку статуса России серьезной ошибкой. «Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением», — заявил дипломат. Он также отметил «беспрецедентное давление» на российских латиноамериканских партнеров.

Группа американских сенаторов ранее направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ. Антонов тогда назвал такое предложение попыткой поссорить Россию со странами Латинской Америки.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. ОАГ объединяет абсолютное большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у около 70 стран, в том числе, Украиня, Казахстана и Грузии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Бывшая жена племянника Назарбаева подозревается в хищении денег для ремонта объектов Универсиады-2017
  • ISW: Российские войска продолжают наступать на восток Украины, продвинулись к Рубежному и Попасной(карта военных действий на Украине)
  • Турция отказалась стать гарантом безопасности Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com