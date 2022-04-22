Россия лишена статуса наблюдателя в Организации американских государств

CentralAsia (CA) - Совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил статус России в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

«25 голосами за Постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ», - говорится в сообщении.

Ни одно государство не проголосовало против, восемь представителей стран воздержались, среди них Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за значится Венесуэла, при этом в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.

В документе ОГА говорится, что статус России приостановлен, «пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику c Украины в пределах ее международно признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал приостановку статуса России серьезной ошибкой. «Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением», — заявил дипломат. Он также отметил «беспрецедентное давление» на российских латиноамериканских партнеров.

Группа американских сенаторов ранее направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ. Антонов тогда назвал такое предложение попыткой поссорить Россию со странами Латинской Америки.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. ОАГ объединяет абсолютное большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у около 70 стран, в том числе, Украиня, Казахстана и Грузии.