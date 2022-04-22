экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте мужчина погиб после падения с 9 этажа международного бизнес-центра (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте в результате падения с девятого этажа Международного бизнес-центра погиб мужчина.

21 апреля примерно в 11:40 в результате падения с девятого этажа Международного бизнес-центра в Юнусабадском районе Ташкента скончался мужчина, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 42-летний мужчина выпрыгнул с открытой части этажа, предназначенной для курения. Прокуратура района проводит проверку.

В Генпрокуратуре отметили, что место было оцеплено в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством для установления точных причин происшествия, предотвращения утраты или повреждения следов, улик и других важных предметов.

«Во время доследственной проверки все обязаны соблюдать закон и не должны препятствовать тому, чтобы этот процесс был проведён в полном объёме, беспристрастно и законным образом», — говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Россия объявила о первом пуске межконтинентальной ракеты «Сармат». За ним наблюдал Путин (видео)
  • В Испании найдена мертвой семья бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени
  • Spiegel: Шольцу грозит отставка из-за позиции по Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com