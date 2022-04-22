Санкт-Петербургский государственный университет начинает деятельность в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 21 апреля в Министерстве высшего и среднего специального образования прошла встреча с представителями Санкт-Петербургского государственного университета.

На встрече рассмотрен ход организации деятельности филиала Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Ташкенте и подготовки к полноценному учебному процессу с 2022/2023 учебного года, сообщает пресс-служба Минвуза.

12 января 2021 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан об организации деятельности филиала данного российского вуза в городе Ташкенте.

Стороны также договорились рассмотреть возможность развития взаимодействия по повышению квалификации преподавателей русского языка в Узбекистане, по внедрению в Узбекистане системы ТРКИ (Тест по русскому языку как иностранному), разработанной СПбГУ.

По итогам встречи стороны подписали Дорожную карту по реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством и СПбГУ, заключённого во время Второго Российско-Узбекского образовательного форума в ноябре 2021 года.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – один из ведущих вузов не только в России, но и в мировом образовательном пространстве. Создан в 1724 году, считается старейшим вузом России. Среди его выпускников – выдающиеся учёные и писатели– Дмитрий Менделеев, Александр Попов, Иван Тургенев, президент России Владимир Путин и другие.