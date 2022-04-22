В ООН призвали Таджикистан защищать «памирское меньшинство»

CentralAsia (TJ) - Группа экспертов ООН выразила серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области и призвала таджикские власти защищать «памирское меньшинство» и соблюдать права человека в регионе.

«Напряженность в ГБАО возникла в ноябре прошлого года, когда убийство местного жителя силами безопасности вызвало массовые протесты. Правительство отреагировало решительно, отправив военное подкрепление и приняв другие меры, такие как отключение интернета», - говорится на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

В группе экспертов - Фернан де Варенн, специальный докладчик по вопросам меньшинств, Ирен Хан, специальный докладчик по свободе выражения мнений и другие.

Протесты в ГБАО вспыхнули в ноябре 2021 года. Протестующие собрались на центральной площади Хорога после того, как в ходе операции силовиков был убит житель Рошткалинского района Гулбиддин Зиёбеков, которому было предъявлено обвинение в захвате заложника. Протестующие же обвинили власти в произволе и чрезмерном применении силы.

По данным активистов гражданского общества в Бадахшане, во время протестов были убиты еще двое человек и 17 получили ранения. В свою очередь власти сообщили только о ранении нескольких сотрудников правоохранительных и силовых органов.

«Мы глубоко обеспокоены попытками подавления протестов, задержания жителей Памира, а также чрезмерным и незаконным применением военной силы. Мы призываем власти принять меры для предотвращения дискриминации памирских протестующих», — говорится в заявлении экспертов ООН.

Власти Таджикистана пока не отреагировали на это заявление. Но ранее они сообщали, что борются с организованными преступными группировками в ГБАО.

Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об «увеличении военного контингента в регионе, усилении блокпостов, задержаниях и допросах, а также о запрете на выезд участников ноябрьских акций протестов за пределы страны». Также они заявили, что до сих пор остаются нерасследованными убийство Гулбиддина Зиебекова при задержании, а также применение силы против протестующих.

«Беспокоит также тот факт, что активисты памирского меньшинства представлены в государственных СМИ и учреждениях преступниками», — заявили эксперты ООН.

Они отметили, что после протестов доступ в Интернет в регионе имели лишь государственные учреждения и банки, что негативно сказалось на образовании молодежи и детей. "Нас особенно беспокоят ограничения доступа в Интернет. Власти Таджикистана должны уважать свободу мирных собраний и выражения мнений", — заявили эксперты.

21 марта, спустя четыре месяца, Интернет стал доступен в ГБАО. Эксперты ООН заявили, что населению подключили Интернет формата 2G, у которого очень медленная скорость и не все приложения из-за этого открываются.

«Приветствуя восстановление интернета в Горно-Бадахшанской автономной области, мы призываем центральное правительство принять незамедлительные меры для предотвращения конфликтов», — отметили эксперты ООН.

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