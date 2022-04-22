В Таджикистане прошли сильные сели и камнепады

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реках и движение почвы, в результате чего 20-21 апреля были зафиксированы сели и камнепады, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.

Отмечается, что сегодня утром в 6:30 грязевой поток сошел на 94-96 км автодороги Вахдат-Рашт-Ляхш, на территорию местечка Хамаланго.

«Из-за природного явления дорога была временно заблокирована, но на данный момент дорогу расчистили и движение транспорта по ней восстановлено», — соообщили в пресс-службе КЧС.

Там сообщили, что за прошедшие сутки Противоградовой службой КЧС удалось защитить сельскохозяйственные культуры от градобития.

«В частности, соответствующие работы были проведены в районе Джалоддина Балхи — здесь с помощью противоградовых снарядов были обезврежены два опасных грозовых фронта», — сообщает КЧС.

Между тем, как сообщает Агентство по гидрометеорологии республики, в ближайшие сутки в отдельных предгорных и горных районах республиканского подчинения и Хатлонской области возможны селевые явления локального характера.

В целом по всей стране до 25 апреля прогнозируются дожди и грозы.

В связи с этим КЧС настоятельно просит граждан, живущих в предгорных и горных местностях, быть осторожными при выпасе скота, заготовки дров и охоты, не привлекать к данным работам детей, а по возможности, воздержаться от проведения указанных работ.

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