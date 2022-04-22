Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

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CentralAsia (KZ) - Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник «Экран-М» и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению», - говорится в документе.

В перечне две позиции - сам спутник «Экран-М» с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока, оценены в символический один рубль.

Отмечается, что обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИД.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник «Экран-М» и 3 технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.

Как рассказал РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, спутник «Экран-М» был доставлен на космодром, но так и не был запущен, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Он уточнил, что если аппарат хранился должным образом, то есть не на улице, то он, скорее всего, до сих пор пригоден к запуску и работе на орбите.

Первый спутник «Экран-М» был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.

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