В Испании найдена мертвой семья бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени

Фото: Телеграм-канал «Baza»

CentralAsia (CA) - Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью найден мертвым в Испании. Об этом сообщил телеканал Telecinco.

По информации местной полиции известно, что тела троих человек были найдены 19 апреля в доме курортного города Льорет-де-Мар в провинции Жирона. В полиции поделились версией, что мужчина мог убить семью, а затем покончить с собой.

По данным СМИ, состояние Протосени оценивалось в €400 млн. Кроме этого, было установлено, что топ-менеджер проживал во Франции, а в Испанию приехал с семьей на пасхальные праздники.