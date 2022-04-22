Войска РФ продолжают наступать на восток Украины (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 10:41, 22 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы попытаются заморить оставшихся украинских защитников на металлургическом комбинате «Азовсталь» голодом, а не очистить его с помощью, вероятно, дорогостоящих штурмов.
Выводы института:
Заявление Кремля о победе в Мариуполе вряд ли позволит развернуть значительные боевые силы для усиления наступательных операций на востоке Украины в ближайшие дни или недели.
Российские силы, участвовавшие в битве за Мариуполь, вероятно, сильно повреждены, а украинским силам удалось сковать и унижать значительную часть российских сил.
Российские войска продолжали наступательные операции на востоке Украины, но добились лишь незначительных успехов.
Украинские силы продолжали сдерживать российские атаки в районе Изюма.
В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);
Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось;
Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.