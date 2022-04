Войска РФ продолжают наступать на восток Украины (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 21 на 22 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы попытаются заморить оставшихся украинских защитников на металлургическом комбинате «Азовсталь» голодом, а не очистить его с помощью, вероятно, дорогостоящих штурмов.

Выводы института:

Заявление Кремля о победе в Мариуполе вряд ли позволит развернуть значительные боевые силы для усиления наступательных операций на востоке Украины в ближайшие дни или недели.

Российские силы, участвовавшие в битве за Мариуполь, вероятно, сильно повреждены, а украинским силам удалось сковать и унижать значительную часть российских сил.

Российские войска продолжали наступательные операции на востоке Украины, но добились лишь незначительных успехов.

Украинские силы продолжали сдерживать российские атаки в районе Изюма.

В настоящее время российские силы участвуют в четырех основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из двух второстепенных вспомогательных усилий);

Вспомогательное усилие 1 — Харьков и Изюм;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось;

Вспомогательное усилие 3 — Сумы и северо-восточная Украина.