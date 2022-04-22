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Брат экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова объявлен в розыск
Нурлан Масимов
Нурлан Масимов

CentralAsia (KZ) -  Бывший начальник департамента полиции (ДП) Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск, передает КазТАГ.

«Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)», - сообщили в антикоррупционной службе.

Его деяния квалифицированы заочно, следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Однако Нурлан Масимов объявлен в розыск.

«По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщили в антикоре.

Нурлан Масимов, который приходится двоюродным братом экс-председателю комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову, был снят с должности главы ДП Павлодарской области 15 января после массовых беспорядков в стране. Данный пост он занимал с ноября 2019 года. 22 апреля стало известно, что суд санкционировал арест Нурлана Масимова по делу о коррупции.

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