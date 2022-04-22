Всемирный банк оценил потери Украины в $60 млрд

CentralAsia (CA) - Ущерб, который понесла Украина в результате российских военных действий, достиг $60 млрд, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на онлайн-конференции ВБ, передает Reuters.

Малпасс уточнил, что это предварительная оценка, которая не включает экономические издержки, речь идет об ущербе, причиненном в результате разрушения инфраструктуры и зданий. По мере продолжения боевых действий потери будут расти, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в конференции, привел иную оценку. «По очень предварительным оценкам, Украина потеряла $550 млрд в результате разрушений», — сказал он. По его словам, стране необходимо $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери.

Зеленский считает, что российские активы, замороженные в результате санкций, можно использовать для восстановления Украины и восполнения ущерба, который понесли другие страны, передает Reuters.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, к концу года ВВП страны может упасть на 50%, такую же оценку ранее приводил глава Минфина Сергей Марченко.

В марте сенат США утвердил пакет правительственных расходов, который предусматривает гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере около $13,6 млрд. Великобритания пообещала предоставить Украине кредит на $500 млн. Гуманитарная помощь со стороны Евросоюза достигла €143 млн.