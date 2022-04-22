Украина получит грант от Всемирного банка на €88 млн

CentralAsia (CA) - Всемирный банк направит Украине грант в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на экономическое восстановление. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Во время нашей встречи министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о выдаче Украине гранта в размере 88,5 млн евро из Целевого фонда на политику развития в сфере экономического восстановления», - написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, финансовая помощь Киеву необходима, чтобы поддержать граждан, пострадавших от действий России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обратился к странам «Большой семерки» (G7) с просьбой предоставить финансовую помощь в размере $50 млрд, говорил советник украинского лидера по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он уточнил, что, наиболее приоритетные вопросы для Украины сейчас — восстановление экономики и привлечение внешнего финансирования.

В настоящее время дефицит бюджета Украины составляет €7 млрд в месяц, заявил 17 апреля Зеленский. «Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит €7 млрд. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия», - говорил украинский президент.

В марте сенат США утвердил пакет правительственных расходов, который предусматривает гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере около $13,6 млрд. Регулярно финансовую помощь Киеву также оказывает Евросоюз. По подсчетам украинского издания «Европейская правда», приведенным 17 апреля, общая сумма, направленная союзом на гуманитарные нужды Киева, составляет €143 млн.