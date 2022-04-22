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За сутки в Узбекистане выявлено 27 новых инфицированных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  На 22 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 418. В течение прошедших суток зафиксированы 27 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (17) и Ташкентской области (10).

За день выздоровели 26 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 423).

На лечении находятся 358 больных COVID-19.

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