За сутки в Узбекистане выявлено 27 новых инфицированных коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 11:56, 22 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 22 апреля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 418. В течение прошедших суток зафиксированы 27 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (17) и Ташкентской области (10).
За день выздоровели 26 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 423).
На лечении находятся 358 больных COVID-19.
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