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Протесты в Казахстане: задержан депутат Кайрат Кудайберген
Кайрат Кудайберген
Кайрат Кудайберген

CentralAsia (KZ) -  В прокуратуре Алматы и генпрокуратуре подтвердили, что депутата маслихата Кайрата Кудайбергена доставили в изолятор временного содержания департамента полиции.

В прокураторе Алматы корреспонденту Orda.kz рассказали, что Кудайбергена из свидетеля перевели в ранг подозреваемого. Его уже доставили в изолятор временного содержания, но санкции на арест ещё не было.

Связь Кайрата Кудайбергена и криминального авторитета Дикого Армана

В десятых числах февраля Кайрата Кудайбергена впервые вызвали на допрос в качестве свидетеля, ему даже пришлось прервать отпуск в Дубай и вернуться в Казахстан. Причина в его контактах с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, известным как Дикий Арман. Это произошло во время беспорядков в Алматы 4-7 января.

На вопрос Orda.kz Кайрат Кудайберген пояснил, что не был знаком и дружен с Арманом, а встретил его уже на площади, куда лично он пришёл чтобы успокоить людей. Там они оба попали в объектив видеокамер. Депутат маслихата говорил, что больше он не общался с Диким Арманом.

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