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Посольство Узбекистана в Киеве возобновило работу

CentralAsia (UZ) -  С 22 апреля посольство Узбекистана в Украине возобновляет свою полноценную деятельность в городе Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

Отмечается, что в случае возникновения вопросов можно обращаться в посольство по адресу: город Киев, улица Владимирская, 16, 01901.

Тел.: +380 44 501 50 00 (общие вопросы), +380 44 501 41 81 (общие вопросы), +380 44 501 41 82 (консульский отдел) и +380 44 501 41 83 (консульский отдел).

Электронная почта: embassy@uzbekistan.org.ua.

В марте посольство Узбекистана в Украине временно было передислоцировано из Киева во Львов.

Ранее сообщалось о возобновлении в Украине работы посольств 15 стран, а также Европейского Союза. Среди них - ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

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