Российские войска атакуют под Изюмом и усиливают группировку на Запорожском направлении, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 13:07, 22 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - В направлении Изюма российская армия сосредоточила до 25 батальонов для ведения боевых действий. Также РФ усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 22 апреля.
По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении российские войска силами до семи батальонных тактических групп продолжают частично блокировать Харьков и производят огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.
Также российские войска атаковали село Заводы в 25 километрах к западу от Изюма. Войска РФ вышли на южные окраины села Дубровное на юг от Изюма, рядом с границей Донецкой области. За населенный пункт несколько дней идут бои.
Генштаб ВСУ сообщает, что на Донецком и Таврическом направлениях российские войска в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей полосы боевого столкновения. Войска РФ совершают штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное (12 км к востоку от Лимана) и силами батальона пытаются наступать в районе населенного пункта Рубежное.
Продолжаются бои по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Кроме того, сообщается, что российские войска при поддержке артиллерии продолжают совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Также усиливается группировка российских войск на Запорожском направлении, сообщает ВСУ.
По данным Генштаба, в течение суток были боестолкновения в районе Трудолюбовки на севере Херсонской области.
Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 российских атак, уничтожены 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.
Группировка Воздушных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки уничтожили 15 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 3 вертолета.