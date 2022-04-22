Российские войска атакуют под Изюмом и усиливают группировку на Запорожском направлении, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В направлении Изюма российская армия сосредоточила до 25 батальонов для ведения боевых действий. Также РФ усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 22 апреля.

По информации Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении российские войска силами до семи батальонных тактических групп продолжают частично блокировать Харьков и производят огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Также российские войска атаковали село Заводы в 25 километрах к западу от Изюма. Войска РФ вышли на южные окраины села Дубровное на юг от Изюма, рядом с границей Донецкой области. За населенный пункт несколько дней идут бои.

Генштаб ВСУ сообщает, что на Донецком и Таврическом направлениях российские войска в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей полосы боевого столкновения. Войска РФ совершают штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное (12 км к востоку от Лимана) и силами батальона пытаются наступать в районе населенного пункта Рубежное.

Продолжаются бои по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Кроме того, сообщается, что российские войска при поддержке артиллерии продолжают совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Также усиливается группировка российских войск на Запорожском направлении, сообщает ВСУ.

По данным Генштаба, в течение суток были боестолкновения в районе Трудолюбовки на севере Херсонской области.

Генштаб ВСУ сообщает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 российских атак, уничтожены 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы.

Группировка Воздушных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки уничтожили 15 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 3 вертолета.