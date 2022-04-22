Вице-премьер Украины: В пятницу гуманитарных коридоров не будет

Ирина Верещук

CentralAsia (CA) - Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в пятницу, 22 апреля, гуманитарные коридоры работать не будут.

«Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет», - написала она.

Накануне был запланирован «зеленый коридор» из сел Херсонской области в Днепропетровскую, но он не сработал. Это был единственный коридор, который стороны согласовали на 21 апреля.