Вице-премьер Украины: В пятницу гуманитарных коридоров не будет
- Азия и мир, политика
- 13:38, 22 апреля 2022
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Ирина Верещук
CentralAsia (CA) - Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в пятницу, 22 апреля, гуманитарные коридоры работать не будут.
«Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет», - написала она.
Накануне был запланирован «зеленый коридор» из сел Херсонской области в Днепропетровскую, но он не сработал. Это был единственный коридор, который стороны согласовали на 21 апреля.
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