Таджикистан вошел в группу стран с умеренным уровнем продовольственной безопасности

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CentralAsia (TJ) - Вышло десятое издание глобального индекса продовольственной безопасности - The Global Food Security Index. Таджикистан в этом рейтинге набрал 51,6 балла и занял 83-е место.

Набранный балл позволил Таджикистану сохранить место в группе стран с умеренным уровнем продовольственной безопасности.

Отмечается, что за год Таджикистан улучшил свои позиции на 7,4 балла.

Глобальный индекс рассматривает ситуацию с продовольственной безопасностью по четырем критериям: доступность продуктов питания; их наличие; качество и безопасность; разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.

В мировой рейтинг включены всего 113 стран, которые были выбраны журналом Economist Impact на основе регионального разнообразия, экономической важности, численности населения и др.

Следует отметить, что по критериям ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), продовольственная безопасность означает не только производство достаточного количества продуктов питания, но и быть в состоянии импортировать необходимое количество продовольствия для обеспечения потребностей своих граждан.

В аналогичном докладе межгосударственный статистический комитет СНГ сравнивает достижения Таджикистана в сфере продбезопасности за последние 20 лет.

В 2021 году Таджикистан производил всего 5 кг мяса на душу населения, по итогам 2021 года этот показатель составляет 19 кг.

Так, выросло производство молока от 51 литров на душу населения в 2021 году до 114 литров в 2021 год.

За 20 лет улучшились показатели по производству на душу населения яиц (от 4 шт до 100), зерна (от 88 до 180 кг), картофеля (от 58 кг до 104 кг), овощей и фруктов (от 50 до 260 кг).

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