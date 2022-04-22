В МИД Узбекистана осудили серию взрывов, прогремевших в Афганистане

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана сделал заявление по поводу взрывов, прогремевших 21 апреля сразу в трех городах Афганистана.

«Республика Узбекистан решительно осуждает террористические акты, совершенные в дни священного месяца Рамадан в городах Кабул, Мазари-Шариф и Кундуз», - отмечается в сообщении министерства.

По мнению МИДа РУз, акты насилия, приведшие к многочисленным жертвам среди населения, препятствуют установлению устойчивого мира и национального согласия в Афганистане.

Узбекская сторона выразила соболезнования семьям и близким погибших.

По данным афганского министерства внутренних дел, 21 апреля, сразу в трех городах Афганистана прогремели взрывы, в результате которых погибли люди.

Первый взрыв произошел в пятом полицейском округе Кабула, двое детей получили легкие ранения. Второй взрыв прогремел в мечети Сех Докан в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх, когда прихожане собрались для совершения дневной молитвы. По данным Гусуддина Анвари, главы районной больницы Абу Али Сина-э-Балхи, в результате погибли по меньшей мере 5 человек, еще 65 получили ранения. По словам очевидцев, число жертв значительно больше.

Третий взрыв произошел в районе Сардавар столицы провинции Кундуз. По неподтвержденной информации, погибли четыре человека.

Ни одна группировка исламистов, включая ИГ, еще не взяла на себя ответственность за теракты.