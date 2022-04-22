В Туркменистан из Германии доставят вакцины по линии ЮНИСЕФ

CentralAsia (TM) - По решению Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней от 17 апреля в Туркменистан разрешено специальным грузовым рейсом ввезти из Германии вакцины, поставкой которых занимается Детский фонд ООН (UNICEF). Очередной список решений комиссии попал в распоряжение turkmen.news из собственных источников.

Согласно документу, вакцины будут доставлены в Туркменистан «в целях охраны здоровья населения и предупреждения болезней, своевременного и бесперебойного проведения профилактической вакцинации населения». Грузовой самолет проследует по маршруту Кёльн/Бонн-Ашхабад.

Какие именно препараты ввозятся в Туркменистан, не уточняется. Но, согласно утвержденному в марте 2022 года Национальному календарю прививок, дети в возрасте от 0 до 15 лет вакцинируются против вирусного гепатита В, против туберкулеза, против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, инфекции Hamophilus influenzae тип b, пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита А, вируса папилломы человека.

С весны 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, регулярное пассажирское авиасообщение Туркменистана с другими странами прекращено. Большинство грузовых и чартерных пассажирских рейсов иностранных авиакомпаний принимаются не столичным аэропортом, а аэропортом Туркменабада. В решениях Чрезвычайной комиссии говорится, что как минимум до 5 мая 2022 года иностранные рейсы будут направляться в Ашхабад лишь в виде исключения. Самолет с вакцинами — одно из таких исключений.

Согласно официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. Из неофициальных источников известно о множестве заболевших и умерших граждан страны. В стране действуют карантинные меры, однако решения Чрезвычайной комиссии открыто не публикуются.