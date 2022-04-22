Таджикистан возобновил авиасообщение с Индией и Ираном

CentralAsia (TJ) - Таджикистан возобновляет авиасообщение с Индией и Ираном после двухгодичного перерыва, сообщает «Азия-Плюс».

После двухгодичного перерыва из-за пандемии COVID-19, Таджикистан возобновляет авиарейсы по маршрутам Душанбе-Дели-Душанбе, Душанбе-Нурсултан-Душанбе и Душанбе-Тегеран-Душанбе с графиком 2 рейса в неделю.

Рейсы по направлению Душанбе-Дели-Душанбе с 9 апреля начала выполнять авиакомпания «Сомон Эйр», а по маршруту Душанбе-Тегеран-Душанбе будет летать иранская авиакомпания Iran air.

Скоро авиакомпания Iran air приступит к совершению прямых авиарейсов по маршруту Душанбе – Тегеран – Душанбе с частотой два раза в неделю. По возможности рейсы по данному маршруту будут выполнять и авиакомпания «Сомон Эйр».

Авиакомпания «Сомон Эйр» сообщает, что полностью привитым от коронавируса пассажирам для прохождения регистрации на рейсы из Душанбе в Дели достаточно предъявить сертификат о вакцинации на английском языке. Невакцинированным или частично вакцинированным пассажирам необходимо предъявить справку ПЦР тестирования от COVID-19 на английском языке с отрицательным результатом, выданную не ранее чем за 72 часа до прибытия в аэропорт Дели. Кроме того, пассажиры, прилетающие в Дели, должны обновить свой статус на онлайн портале Air Suvidha. Пассажирам, прибывающим в Таджикистан, необходимо предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), полученную путём тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Срок действия теста – 72 часа. Детям до 3 лет справка не требуется.

В агентстве также сообщили, что в целях облегчения передвижения граждан и снижения стоимости авиабилетов, будут увеличены регулярные рейсы по маршрутам Душанбе-Алматы-Душанбе, Душанбе-Дубай-Душанбе, Душанбе-Стамбул-Душанбе, Душанбе-Ташкент-Душанбе, а также полеты в разные города России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения