В Таджикистане идет отбор желающих для работы в сельскозотрасли Великобритании

CentralAsia (TJ) - Более тысячи граждан Таджикистан изъявили желание выехать на работу в Великобританию. Компания, которая занимается трудоустройством мигрантов в этой стране, уже отобрала более 200 человек. Миграционная служба Таджикистана планирует отправить на сельхозработы в Великобританию 500 таджикистанцев.

На днях Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщила, что совместно с посольством Республики Таджикистан в Великобритании и Северной Ирландии начинает отбор желающих для работы в сельскохозяйственной отрасли Великобритании. На работу приглашались граждане возрастом от 22 до 45 лет со знанием английского языка на уровне общения.

По данным Миграционной службы, к месту своей новой работы в Великобритании граждане Таджикистана добираются за свой счет. Для сезонных работников предусмотрен 8-часовой рабочий день, за каждый час работы они будут получать по 12 долларов.

Россия остается главным направлением оттока избыточных трудовых ресурсов Таджикистана. В настоящее время порядка 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в эту страну. По данным Министерства труда, миграции и занятости населения республики, больше всего таджикистанцев выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области».

Некоторые мигранты едут в Казахстан, другие страны СНГ или в дальнее зарубежье – Турцию, ОАЭ, Южную Корею, США, страны ЕС. Однако говорить о резком увеличении количества таджикских трудовых мигрантов в США и европейские страны пока не приходится. Основная причина - нужны квалифицированные кадры, знающий английский язык.

Власти регулярно публикую информацию о наличии вакантных рабочих мест, однако условия и зарплата многих не устраивают. Согласно официальным данным, число зарегистрированных безработных в Таджикистана по итогам 2021 года составило 54,6 тысяч человек.

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