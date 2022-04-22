Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая

Верховная рада Украины

CentralAsia (CA) - Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения на 30 дней. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает «Интерфакс-Украина».

«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Раду 19 апреля.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения 24 февраля, когда Россия начала «спецоперацию» на территории республики. В конце марта режим военного положения был продлен.