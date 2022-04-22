Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
- Азия и мир, политика
- 14:25, 22 апреля 2022
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Верховная рада Украины
CentralAsia (CA) - Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения на 30 дней. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает «Интерфакс-Украина».
«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект в Раду 19 апреля.
Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения 24 февраля, когда Россия начала «спецоперацию» на территории республики. В конце марта режим военного положения был продлен.
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