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В Минобороны России назвали задачи второго этапа «спецоперации» на Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Лавров объявил о начале следующей фазы «спецоперации» на Украине

CentralAsia (CA) -  Российские военные в ходе второй фазы «спецоперации» на Украине собираются взять под контроль Донбасс и Южную Украину. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, передает ТАСС.

«С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», - сказал он.

По его словам, контроль над Донбассом позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также «воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», а над югом Украины — еще один коридор в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы «спецоперации».

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