Власти Таджикистана хотят оплатить за электричество Сангтудинской ГЭС-1 в рублях

Сангтуда-1

CentralAsia (TJ) - Правительство Таджикистана планирует пересмотреть заключенное соглашение с правительством России «в связи с закупкой электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1 в российских рублях», сообщает «Азия Плюс».

Это является одним из пунктов Плана мероприятий по предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику, принятого постановлением правительства РТ 18 марта этого года.

В соответствии с заключенным в 2009 году между правительствами Таджикистана и России соглашения о сотрудничестве по эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1, производимая этой станцией электроэнергия оплачивается в американских долларах.

Первоначально тариф устанавливался в $0,0169 за 1 киловатт-часов без учета НДС. С началом 2010 года соглашение предусматривало ежегодное повышение тарифа для внутреннего рынка Таджикистана не менее чем на 4% от уровня тарифа прошлого года.

Единственным покупателем вырабатываемой станцией электроэнергии является ОАХК «Барки точик», которая, в свою очередь, обеспечивает ее передачу, распределение и продажу конечным потребителям Таджикистана.

Руководство «Сангтудинской ГЭС-1» неоднократно на различных уровнях поднимало вопрос о самостоятельной продаже своей электроэнергии.

В ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» ранее «Азия-Плюс» сообщили, что эти права закреплены в заключенных между правительствами Таджикистана и России договоренностях (соглашение о порядке и условиях долевого участия России в строительстве Сангтудинской ГЭС-1 и соглашение о сотрудничестве по эксплуатации этой станции), однако до настоящего времени не могут реализовать эти права.

Согласно заключенному договору о купле-продаже, годовой объем поставки электроэнергии должен составлять 2,7 млрд киловатт-часов.

Фактически же «Барки точик» принимает 1,6 млрд – 2,3 млрд. кВт.ч. Загрузку станции, как в летнем, так и в зимнем периоде, определяет «Барки точик».

Энергохолдинг задолжал Сангтуде-1 на начало апреля этого года около 2 млрд 262 млн (более $180 млн).

Средний уровень оплаты по итогам 2021 года не превышает 38% от стоимости поставленной электроэнергии, что является самым низким показателем за всю историю работы станции.

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является совместным российско-таджикским предприятием. Доля правительства Таджикистана в этом СП составляет 25% плюс 1 акция, а оставшиеся 75% минус 1 акция принадлежат российским компаниям.

Установленная мощность Сангтудинской ГЭС-1 составляет 670 МВт. Среднесуточная выработка составляет около 8,4 млн кВт.ч.

Доля Сангтуды-1 в общем объеме выработки электроэнергии в Таджикистане составляет 11,2%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения