Минобороны России сообщило об уничтожении украинского батальона «Калибрами»

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- 15:26, 22 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» украинских военных численностью «до батальона» и техники на железнодорожной станции «Мелиоративное» на востоке Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — сообщил представитель.
Также Минобороны заявило об уничтожении 80 «националистов», 23 единиц техники и беспилотника в районе поселка Александровка в Донецкой области и комплекса ПВО С-300 в районе поселка Новоселовка.
В течение ночи ВКС России нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по трем украинским военным объектам.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - отметил представитель Минобороны.
Российские ракетные войска и артиллерия выполнили за ночь «1285 огневых задач» и уничтожили 9 складов горючего и 37 пунктов управления, а также «нанесли поражение» 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники украинских сил.