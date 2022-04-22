Минобороны России сообщило об уничтожении украинского батальона «Калибрами»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» украинских военных численностью «до батальона» и техники на железнодорожной станции «Мелиоративное» на востоке Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — сообщил представитель.

Также Минобороны заявило об уничтожении 80 «националистов», 23 единиц техники и беспилотника в районе поселка Александровка в Донецкой области и комплекса ПВО С-300 в районе поселка Новоселовка.

В течение ночи ВКС России нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по трем украинским военным объектам.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - отметил представитель Минобороны.

Российские ракетные войска и артиллерия выполнили за ночь «1285 огневых задач» и уничтожили 9 складов горючего и 37 пунктов управления, а также «нанесли поражение» 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники украинских сил.