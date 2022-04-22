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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 58 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 21200 человек,

танков ‒ 838,

боевых бронированных машин ‒ 2162,

артиллерийских систем – 397,

РСЗО - 138,

средства ПВО - 69,

самолетов – 176,

вертолетов – 153,

автомобильной техники - 1523,

корабли /катера - 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,

специальная техника – 27,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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