Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 58 дней военных действий

Азия и мир, политика

15:36, 22 апреля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 21200 человек, танков ‒ 838, боевых бронированных машин ‒ 2162, артиллерийских систем – 397, РСЗО - 138, средства ПВО - 69, самолетов – 176, вертолетов – 153, автомобильной техники - 1523, корабли /катера - 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 172, специальная техника – 27, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia