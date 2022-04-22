Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 58 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:36, 22 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 21200 человек,
танков ‒ 838,
боевых бронированных машин ‒ 2162,
артиллерийских систем – 397,
РСЗО - 138,
средства ПВО - 69,
самолетов – 176,
вертолетов – 153,
автомобильной техники - 1523,
корабли /катера - 8,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 172,
специальная техника – 27,
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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