В Казахстане уличенным в домашнем насилии запретят пить алкоголь и покупать оружие

CentralAsia (KZ) - В Казахстане домашним тиранам запретят употреблять алкоголь и покупать оружие. Такой информацией поделился замглавы Комитета адмполиции Алексей Милюк. Он также сообщил, что сейчас в Парламенте рассматривается соответствующий законопроект. Согласно документу, противозаконным для абьюзеров будет считаться и употребление наркотиков, передает Almaty.tv.

«Необходимо дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших. Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного «тирана», в последствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства», - отметил Алексей Милюк.

Такая норма, считает Милюк, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира. По его данным, с начала года порядка 2700 казахстанских женщин, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, направлены в кризисные центры. Только за первый квартал стражи порядка зарегистрировали 203 обращения по фактам бытового насилия.

«Введена специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы, в состав включены 280 следователей-женщин. Жертва-женщина больше доверяет женщине-следователю», - добавил Милюк.

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