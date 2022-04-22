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Российская авиация уничтожила 7 украинских беспилотников и ракету «Точка-У», - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российская авиация за ночь уничтожила 7 украинских беспилотников и с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбила тактическую ракету «Точка-У». Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка Донецкой Народной Республики, а также Александровка и Токарево Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У», - сказал он.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.

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