С 1 мая привитые туристы освобождаются от сдачи ПЦР-теста по прибытии в Таиланд

- Азия и мир, общество
- 15:53, 22 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Власти Таиланда c 1 мая освободят привитых от коронавируса путешественников от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну. Об этом сообщает правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также туристам не придется бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов анализа. Вместо этого им рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.
Кроме того, снижается с 20 до 10 тысяч долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия.
Невакцинированным туристам необходимо забронировать гостиницу для прохождения изоляции и на пятый день сдать ПЦР-тест.
Уточняется, что созданная для получения разрешения на въезд в страну система Thailand Pass продолжит действовать, ее будут использовать для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки.