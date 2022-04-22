С 1 мая привитые туристы освобождаются от сдачи ПЦР-теста по прибытии в Таиланд

CentralAsia (CA) - Власти Таиланда c 1 мая освободят привитых от коронавируса путешественников от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну. Об этом сообщает правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также туристам не придется бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов анализа. Вместо этого им рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и, в случае обнаружения инфекции, обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, снижается с 20 до 10 тысяч долларов сумма обязательного медицинского страхового покрытия.

Невакцинированным туристам необходимо забронировать гостиницу для прохождения изоляции и на пятый день сдать ПЦР-тест.

Уточняется, что созданная для получения разрешения на въезд в страну система Thailand Pass продолжит действовать, ее будут использовать для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки.