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В Узбекистане ребенок умер во время послеобеденного сна

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в детском саду во время сна между 14:00 и 15:00 скончался 4-летний воспитанник государственной дошкольной образовательной организации №31 Алтынкульского района Андижанской области Лутфуллаев Хушнудбек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования республики.

По словам медсестры данной образовательной организации, у мальчика на утреннем приеме не наблюдалось никаких признаков болезненного состояния.

Дети как обычно легли спать в обеденное время, а когда воспитатель стал будить воспитанников, ребенок не вставал, на что воспитатель сразу же вызвала скорую помощь. По итогам медицинского осмотра выяснилось, что ребенок умер во сне.

В настоящее время по данному делу правоохранительными органами ведётся доследственная проверка.

Подробную информацию МДО предоставит по результатам следственных действий. Данное дело находится на контроле Министерства дошкольного образования РУз.

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