В Узбекистане ребенок умер во время послеобеденного сна

- Узбекистан, происшествия
- 17:53, 22 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в детском саду во время сна между 14:00 и 15:00 скончался 4-летний воспитанник государственной дошкольной образовательной организации №31 Алтынкульского района Андижанской области Лутфуллаев Хушнудбек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования республики.
По словам медсестры данной образовательной организации, у мальчика на утреннем приеме не наблюдалось никаких признаков болезненного состояния.
Дети как обычно легли спать в обеденное время, а когда воспитатель стал будить воспитанников, ребенок не вставал, на что воспитатель сразу же вызвала скорую помощь. По итогам медицинского осмотра выяснилось, что ребенок умер во сне.
В настоящее время по данному делу правоохранительными органами ведётся доследственная проверка.
Подробную информацию МДО предоставит по результатам следственных действий. Данное дело находится на контроле Министерства дошкольного образования РУз.