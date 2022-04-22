Турция очередным рейсом вывозит граждан из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Очередной вывозной чартерный спецрейс Туркменбаши-Стамбул авиакомпании Turkish Airlines запланирован на первое мая, передает Turkmenportal.

Последний вывозной рейс из Туркменистана в Турцию был организован восьмого апреля.

Кроме того, еще один чартерный рейс Turkish Airlines вылетит из Туркменбаши в Стамбул 22 апреля.

Туркменистан для возвращения своих граждан на родину несколько раз в месяц организует чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из таких стран, как Турция, Россия, Беларусь, Узбекистан, Индия, Казахстан и государства Евросоюза.

Регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии в марте 2020 года.