Министр обороны Украины считает, что военный конфликт продлится еще минимум несколько месяцев

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что военные действия могут продлиться еще несколько месяцев. Такое мнение он выразил в своей статье для The Wall Street Jornal.

По его мнению, этот сценарий возможен, если Украина будет получать военную помощь, а на российские нефть и газ наложат эмбарго. Причем в своей оценке он исходит именно из перспективы военного завершения конфликта и победы в нем Украины.

Резников отмечает, что украинской армии необходимо тяжелое вооружение, чтобы вернуть себе контроль над территориями, занятыми российскими военными. «Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что вы не боитесь противостоять злу», - написал он. Резников добавил, что Украине также нужно глобальное эмбарго на российские газ и нефть, санкции против банковской системы и торговли. В противном случае конфликт будет продолжаться. Он также считает, что боевые действия могут перекинуться на другие страны, потому что «Владимир Путин не остановится на Украине».

Отмечается, что вчера, 21 апреля, президент США Джо Байден анонсировал новые меры поддержки Украины: она получит 72 гаубицы калибра 155 мм и столько же тягачей для их буксировки, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost (адаптированный специально для нужд украинских военных), а также полевое оборудование и запчасти. Всего военная помощь оценивается в $800 млн.

Накануне советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что военные действия в регионе могут идти еще несколько месяцев, если скоро Украина начнет получать вооружение от других стран. В начале апреля он же говорил, что активная фаза военных столкновений закончится к середине апреля. В марте советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отказывался называть приблизительные сроки окончания конфликта.