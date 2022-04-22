Путин предложил Совбезу РФ подумать о связях с постсоветскими республиками

- Азия и мир, политика
- 17:43, 22 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - На совещании президента России с членами Совета безопасности обсуждались вопросы экономического сотрудничества с республиками на постсоветском пространстве. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве», - сказал глава российского государства на оперативном совещании с постоянными членами СБ.
Путин отметил, что по линии правительства этими вопросами занимается вице-премьер Алексей Оверчук. «Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке. Я хочу пригласить его, для того чтобы он сделал сообщение, а после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему», - сказал президент.
Ранее, 22 февраля, Путин заявил, что Москва не будет восстанавливать Россию в границах Российской империи. Он отметил, что РФ признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.
До этого, 11 февраля, президент обсудил с членами Совета безопасности РФ отношения с государствами-участниками СНГ. Он отметил, что работа на постсоветском пространстве дает положительный результат, она востребована.