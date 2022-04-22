Шольц: резкое эмбарго на газ не остановит военный конфликт, а приведет к кризису в ЕС

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что резкое эмбарго на российский газ не остановит военный конфликт России и Украины. По его мнению, запрет приведет лишь к серьезному экономическому кризису в Германии и всей Европе. Об этом он сообщил в интервью Der Spiegel.

«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ прекратило войну. Если бы Путин воспринимал экономические аргументы, он бы никогда не начал бы эту безумную войну. Во-вторых, вы говорите так, будто мы зарабатываем. Но мы же хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда бы не открылись», - сказал господин Шольц в интервью Der Spiegel.

Шольц считает, что в результате эмбарго экономика Германии и всей Европы могут серьезно пострадать. Он отметил, что это бы создало сложности для финансирования восстановления Украины после окончания военного конфликта. «Поэтому я должен сказать: мы не можем допустить этого», - заключил господин Шольц.

Накануне глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что эмбарго на российский газ пока не обсуждается в качестве возможных санкций против России. Он добавил, что запрет на газ из России может привезти к остановке экономики нескольких стран. Также премьер-министр Австрии Карл Нехаммер сообщал, что Австрия, Германия и Венгрия не поддерживают эмбарго на газ. Резолюцию с призывом ввести эмбарго на российские энергоносители еще в марте принял Европарламент.