В Туркменистан из Казахстана вернутся 72 человека

CentralAsia (TM) - Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней на заседании 20 апреля приняла решение о пропуске в Туркменистан 72 человек, застрявших в Казахстане. Решения комиссии, официально не публикуемые, оказались в распоряжении turkmen.news.

Согласно документу, через границу на КПП «Гарабогаз» 29 апреля будут пропущены 71 гражданин Туркменистана и одно лицо без гражданства. Все они должны будут отбыть 21-дневный карантин.

На заседании 17 апреля также принималось решение о пропуске через границу в обе стороны нескольких десятков граждан Туркменистана и командировочных иностранцев. В целом же, согласно решению комиссии, граница будет оставаться закрытой как минимум до 5 мая. Скорее всего, потом этот срок будет продлен.

Границы Туркменистана были закрыты весной 2020 года, как только в мире началась пандемия коронавируса. Власти Туркменистана настаивают на том, что таким образом удалось избежать проникновения инфекции в страну.