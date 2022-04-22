Узбекским студентам, вернувшимся из Украины, разрешили перевод в упрощенном порядке

CentralAsia (UZ) - Студенты, вернувшиеся из Украины, могут в упрощенном порядке перевестись в вузы на родине.

Как сообщается информационной службой Министерства высшего и среднего специального образования, Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения Республики Узбекистан разрешила гражданам, вернувшимся из Украины, перевестись на обучение в высшие учебные заведения нашей страны в упрощенном порядке.

В этой связи студенты смогут подать документы в выбранные ими высшие учебные заведения страны с 26 апреля текущего года.

При этом студентам, отчисленным в последние годы или находящимся в академическом отпуске, в упрощенном порядке перевода в отечественные университеты будет отказано.