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Карты трех сценариев сражения за Донбасс, - Meduza
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Весь мир ждет битвы за Донбасс. Она может стать решающей в этой войне.

Meduza объяснила на трех картах, какими могут быть сценарии сражения.

Министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров объявили, что армия начала «второй этап операции» в Украине. В Киеве тоже считают, что решающая битва войны уже началась. Однако пока нельзя сказать, что ситуация в Донбассе, где обе стороны ожидают сражения, принципиально изменилась: российская армия и силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР владеют инициативой, но не предпринимают решительных действий. По открытым данным нельзя сделать однозначный вывод, на каких именно направлениях они будут наступать. В том, что подготовка операции затягивается, нет ничего удивительного: ставки слишком высоки. От того, какая форма операции будет избрана, вероятно, зависит исход войны.

Ничего, что напоминало бы решающую битву войны, в последние дни в Донбассе не происходило. Российскому командованию, если оно собирается добиться решительной победы, по-прежнему нужно ликвидировать несколько своих проблем. Украинская армия также накапливает силы в Донбассе.

Как может выглядеть российское наступление?

Есть несколько возможных вариантов. Каждый имеет свои плюсы и минусы для российских сил, но ни один не гарантирует успех.

Сценарий № 1. Большое окружение

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Российская армия может нанести встречные удары с севера (с плацдарма южнее Изюма) через Барвенково и с юга (из района Великой Новоселки и Гуляйполя) — чтобы окружить всю украинскую группировку в Донбассе.

  • Что говорит за этот вариант. На этом направлении нет ни крупных агломераций, ни долговременных украинских укреплений. В случае успеха такая операция могла бы приблизить российское руководство к достижению политических целей: взятию под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей и поражению значительной части украинской армии. Окружение десятков тысяч украинских солдат позволило бы Кремлю вести переговоры с Киевом с позиции силы.
  • Что говорит против этого варианта. Шансов на успех у такой большой операции, как сейчас кажется, нет. Чтобы реализовать такой масштабный план, российским войскам нужно не только с боями пройти с севера и юга более 120 километров, но и создать надежный заслон на флангах: от возможных украинских контратак со стороны Харькова, Полтавы, Днепра и Запорожья с одной стороны и изнутри «котла» (Славянск, Краматорск) — с другой. Сил на это нет. В операции в Донбассе, по данным Пентагона, могут поучаствовать силы размером примерно в 90 батальонных тактических групп (БТГ), то есть около 70–90 тысяч человек, включая войска, до сих пор занятые в осаде «Азовстали»; этого явно недостаточно для окружения сравнимой по численности группировки. При этом 12 из БТГ до последнего времени оставались в Мариуполе. Весьма вероятный исход такой операции — остановка наступления под фланговыми ударами украинской армии.

Сценарий № 2. Дробление фронта

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Несколько последовательных операций меньшего масштаба с целью дезорганизовать оборону и истощить силы украинской армии.

  • Что говорит за этот вариант. Обладая инициативой, можно концентрировать превосходящие силы против разных украинских группировок.
  • Что говорит против этого варианта. Такая борьба не сулит Кремлю быстрой победы и достижения политических целей. Есть риск перехода к войне на истощение, в которой украинские силы могут иметь преимущество: в стране идет мобилизация, которая снабжает армию подкреплениями в живой силе, а Запад продолжает (хотя и медленно) наращивать поставки тяжелого вооружения. Россия же по-прежнему воюет армией мирного времени.

Сценарий № 3. Малое окружение

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Попытка прорвать фронт ударами навстречу с плацдарма южнее Изюма (через Славянск и Краматорск) и из района Донецка.

  • Что говорит за этот вариант. Наступление с меньшим замахом, чем в первом сценарии, в случае успеха приблизит Кремль к достижению политических целей, но с меньшим риском растянуть войска.
  • Что говорит против этого варианта. Наступать нужно через укрепленные районы вокруг Краматорска на севере и вокруг Донецка на юге. Вполне вероятно, такое наступление не приведет к прорыву; неудача же принесет все минусы первого и второго вариантов: вероятны как истощение при штурмах укрепленных позиций, так и потери от украинских контратак на флангах.
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