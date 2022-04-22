Карты трех сценариев сражения за Донбасс, - Meduza

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CentralAsia (CA) - Весь мир ждет битвы за Донбасс. Она может стать решающей в этой войне.

Meduza объяснила на трех картах, какими могут быть сценарии сражения.

Министры обороны и иностранных дел России Сергей Шойгу и Сергей Лавров объявили, что армия начала «второй этап операции» в Украине. В Киеве тоже считают, что решающая битва войны уже началась. Однако пока нельзя сказать, что ситуация в Донбассе, где обе стороны ожидают сражения, принципиально изменилась: российская армия и силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР владеют инициативой, но не предпринимают решительных действий. По открытым данным нельзя сделать однозначный вывод, на каких именно направлениях они будут наступать. В том, что подготовка операции затягивается, нет ничего удивительного: ставки слишком высоки. От того, какая форма операции будет избрана, вероятно, зависит исход войны.

Ничего, что напоминало бы решающую битву войны, в последние дни в Донбассе не происходило. Российскому командованию, если оно собирается добиться решительной победы, по-прежнему нужно ликвидировать несколько своих проблем. Украинская армия также накапливает силы в Донбассе.

Как может выглядеть российское наступление?

Есть несколько возможных вариантов. Каждый имеет свои плюсы и минусы для российских сил, но ни один не гарантирует успех.

Сценарий № 1. Большое окружение

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Российская армия может нанести встречные удары с севера (с плацдарма южнее Изюма) через Барвенково и с юга (из района Великой Новоселки и Гуляйполя) — чтобы окружить всю украинскую группировку в Донбассе.

Что говорит за этот вариант. На этом направлении нет ни крупных агломераций, ни долговременных украинских укреплений. В случае успеха такая операция могла бы приблизить российское руководство к достижению политических целей: взятию под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей и поражению значительной части украинской армии. Окружение десятков тысяч украинских солдат позволило бы Кремлю вести переговоры с Киевом с позиции силы.

На этом направлении нет ни крупных агломераций, ни долговременных украинских укреплений. В случае успеха такая операция могла бы приблизить российское руководство к достижению политических целей: взятию под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей и поражению значительной части украинской армии. Окружение десятков тысяч украинских солдат позволило бы Кремлю вести переговоры с Киевом с позиции силы. Что говорит против этого варианта. Шансов на успех у такой большой операции, как сейчас кажется, нет. Чтобы реализовать такой масштабный план, российским войскам нужно не только с боями пройти с севера и юга более 120 километров, но и создать надежный заслон на флангах: от возможных украинских контратак со стороны Харькова, Полтавы, Днепра и Запорожья с одной стороны и изнутри «котла» (Славянск, Краматорск) — с другой. Сил на это нет. В операции в Донбассе, по данным Пентагона, могут поучаствовать силы размером примерно в 90 батальонных тактических групп (БТГ), то есть около 70–90 тысяч человек, включая войска, до сих пор занятые в осаде «Азовстали»; этого явно недостаточно для окружения сравнимой по численности группировки. При этом 12 из БТГ до последнего времени оставались в Мариуполе. Весьма вероятный исход такой операции — остановка наступления под фланговыми ударами украинской армии.

Сценарий № 2. Дробление фронта

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Несколько последовательных операций меньшего масштаба с целью дезорганизовать оборону и истощить силы украинской армии.

Что говорит за этот вариант. Обладая инициативой, можно концентрировать превосходящие силы против разных украинских группировок.

Обладая инициативой, можно концентрировать превосходящие силы против разных украинских группировок. Что говорит против этого варианта. Такая борьба не сулит Кремлю быстрой победы и достижения политических целей. Есть риск перехода к войне на истощение, в которой украинские силы могут иметь преимущество: в стране идет мобилизация, которая снабжает армию подкреплениями в живой силе, а Запад продолжает (хотя и медленно) наращивать поставки тяжелого вооружения. Россия же по-прежнему воюет армией мирного времени.

Сценарий № 3. Малое окружение

// Картографические данные Map Data ©2022 Google

Попытка прорвать фронт ударами навстречу с плацдарма южнее Изюма (через Славянск и Краматорск) и из района Донецка.

Что говорит за этот вариант. Наступление с меньшим замахом, чем в первом сценарии, в случае успеха приблизит Кремль к достижению политических целей, но с меньшим риском растянуть войска.

Наступление с меньшим замахом, чем в первом сценарии, в случае успеха приблизит Кремль к достижению политических целей, но с меньшим риском растянуть войска. Что говорит против этого варианта. Наступать нужно через укрепленные районы вокруг Краматорска на севере и вокруг Донецка на юге. Вполне вероятно, такое наступление не приведет к прорыву; неудача же принесет все минусы первого и второго вариантов: вероятны как истощение при штурмах укрепленных позиций, так и потери от украинских контратак на флангах.