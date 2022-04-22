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Глава МИД Казахстана Тлеуберди встретился с Лавровым в Москве

CentralAsia (KZ) -  Состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в Москву, где состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня.

Особое внимание было уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.

Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.

По итогам встречи был подписан план мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

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