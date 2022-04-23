Зеленский сообщил о получении Украиной того оружия, «о котором просили»

CentralAsia (CA) - Партнеры Украины начали поставлять ей то оружие, которое она запрашивала, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращении к согражданам в Telegram.

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые передают нам именно то, о чем мы просили», — сказал украинский лидер.

Зеленский вместе с этим не уточнил, о каких именно вооружениях и государствах идет речь.

Днем ранее, 22 апреля, в Госдепартаменте США сообщили о поставках на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО). «РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами (имеется в виду их передача Украине. — РБК), а кроме этого, имеется огромное количество запчастей для военных самолетов», — рассказала заместитель госсекретаря Виктория Нуланд в интервью изданию «Европейская правда».

В ответ на вопрос, получит ли Киев доступ к другому новому вооружению в случение «изменений на поле боля», она сообщила о работе Госдепартаменте вместе с Пентагоном, поскольку «потребности Украины меняются, и мы стремимся отвечать этим потребностям».

В начале апреля Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение, поскольку военные не хотят получать бронежилеты и шлемы. Он также предложил передать Украине старые советские самолеты. «Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты», — призвал президент Украины.

О передаче Украине тяжелого вооружения после соответствующей просьбы Зеленского сообщили в канадском Минобороны вечером 22 апреля. Речь идет о нескольких гаубицах M-777, боеприпасов к ним, а также боеприпасов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf. «Канада по-прежнему привержена дальнейшему предоставлению Украине военной техники», — указали в канадском министерстве, отметив, что гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 30 км.

Источники CBC News в оборонной сфере уточнили, что Оттава передала Киеву четыре орудия из имеющихся у страны 37. Кроме того, по данным издания, Украина получила несколько высокоточным снарядов Excalibur, оставшихся у Канады после конфликта в Афганистане.