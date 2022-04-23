экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин заявил главе Евросовета, что встреча с Зеленским зависит от результатов переговоров

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время разговора президент заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов работы переговорных делегаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», - сообщила пресс-служба Кремля. Путин добавил, что, по его мнению, во время переговоров Украина «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Как сообщил Кремль, во время разговора Путин заверил Мишеля, что всем сложившим оружие в Мариуполе «гарантируется жизнь», однако «киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью». Ранее Шарль Мишель сообщил, что призвал президента России открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе и других городах Украины в связи с православной Пасхой.

Кремль не уточнил, сколько длился телефонный разговор, однако отметил, что он был «продолжительным». По чьей инициативе состоялся диалог, не сообщается.

Ранее в Кремле уже не раз заявляли, что Путин встретится с Зеленским после того, как переговорные группы подготовят документы, которые президенты смогут обсудить и подписать.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Таджикистан вошел в группу стран с умеренным уровнем продовольственной безопасности
  • Минобороны России сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва» и 27 пропавших
  • Украина получит грант от Всемирного банка на €88 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com