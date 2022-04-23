Путин заявил главе Евросовета, что встреча с Зеленским зависит от результатов переговоров

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время разговора президент заявил, что возможность его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов работы переговорных делегаций. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей», - сообщила пресс-служба Кремля. Путин добавил, что, по его мнению, во время переговоров Украина «проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Как сообщил Кремль, во время разговора Путин заверил Мишеля, что всем сложившим оружие в Мариуполе «гарантируется жизнь», однако «киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью». Ранее Шарль Мишель сообщил, что призвал президента России открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе и других городах Украины в связи с православной Пасхой.

Кремль не уточнил, сколько длился телефонный разговор, однако отметил, что он был «продолжительным». По чьей инициативе состоялся диалог, не сообщается.

Ранее в Кремле уже не раз заявляли, что Путин встретится с Зеленским после того, как переговорные группы подготовят документы, которые президенты смогут обсудить и подписать.