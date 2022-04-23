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При взрыве в мечети в Афганистане погибли более 30 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Не менее 33 человек, в том числе дети, погибли при взрыве в мечети в афганской провинции Кундуз, еще 43 человека пострадали. Об этом сообщил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид, передает DW.

Взрыв произошёл во время пятничного намаза.

В своем заявлении Муджахид сказал, что движение «осуждает это преступление» и выражает соболезнования близким погибших. Представитель «Талибана» заявил, что виновные будут задержаны и наказаны.

С его слов, все погибшие были мирными жителями.

Днем ранее, в четверг, произошел взрыв в мечети в афганском Мазари-Шарифе. В это время верующие совершали намаз. По сообщению афганского агентства Khaama Press, число погибших при взрыве достигло 30, число пострадавших - 80 человек. По информации агентства Франс Пресс, ответственность за взрыв на себя взяла террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство»).

Подозреваемый в организации этого теракта задержан, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на местную полицию.

«Ключевой член ИГ в Балхе Абдул Хамид Сангарйяр был задержан силами безопасности в ходе специальной операции в районе Чахар Болак провинции Балх», - сообщил представитель полиции провинции.

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