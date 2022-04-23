Российские войска наступают под Изюмом, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские силы продолжают попытки штурма южнее Изюма. Также войска РФ развернули в Скадовске батарею С-300ВМ для «создания благоприятных условий для наступления» в районе Николаева. Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины на 23 апреля.

Войска РФ проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и Крымом.

Также в Генштабе уточнили, что наибольшая активность ВС РФ наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где российские войска осуществляют перегруппировку. При этом не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем в Генштабе ВСУ заметили, что Беларусь усиливает свои границы в Брестской и Гомельской областях.

На Таврическом и Югобужском направлениях действует группировки войск РФ, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Российская армия основные усилия сосредоточивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

В то же время в Донецком направлении войска РФ совершают попытки наступать по всей линии соприкосновения, сосредотачиваясь на Северодонецке и создании коридора на Славянск. Также сохраняются штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

А в Мариуполе продолжаются «ракетно-бомбовые атаки» завода «Азовсталь». Вместе с этим российские войска завезли в город инженерное подразделение, которое будет заниматься разминированием припортовой инфраструктуры.

«В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании «Вагнер» численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия», - резюмировали в Генштабе.