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Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 1 мая 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, уточнили в Росавиации.

С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения «специальной военной операции» на Украине.

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