Российские ПВО за ночь сбили украинский Су-25, «Байрактар» и две «Точки-У», - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - За минувшую ночь российские военные сбили украинский штурмовик, 15 беспилотников и две ракеты «Точка-У», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», над населенным пунктом Новая Заря Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, в районе Чернобаевки расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» сбили 2 тактические ракеты «Точка-У» и 3 снаряда реактивной системы залпового огня.

По данным российского военного ведомства, в течение ночи высокоточными ракетами поражены 11 военных объектов Украины, включая 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. «В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей», — указали в Минобороны.