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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 59 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 21 600 человек,

танков ‒ 854,

боевых бронированных машин ‒ 2 205,

артиллерийских систем – 403,

РСЗО – 143,

средств ПВО – 69,

самолетов – 177,

вертолетов – 154,

автомобильной техники – 1 543,

кораблей/катеров – 8,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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