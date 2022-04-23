Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 59 дней военных действий

Азия и мир, политика

15:29, 23 апреля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 21 600 человек, танков ‒ 854, боевых бронированных машин ‒ 2 205, артиллерийских систем – 403, РСЗО – 143, средств ПВО – 69, самолетов – 177, вертолетов – 154, автомобильной техники – 1 543, кораблей/катеров – 8, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 182, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia