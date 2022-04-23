«Роскосмос» показал видео Земли из космоса
- Азия и мир, общество
- 15:36, 23 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - «Роскосмос» накануне, в Международный день Матери-Земли, показал завораживающее видео с российского спутника «Электро-Л» (спутник гидрометеорологического обеспечения).
Термин «Мать-Земля» — общепринятое название планеты в ряде стран и регионов. Он отражает взаимозависимость между человеком, другими живыми существами и планетой.
Международный день Матери-Земли дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. Каждый год мероприятия посвящены определенной теме. Тема-2022 — «Инвестируем в нашу планету».
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