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«Роскосмос» показал видео Земли из космоса

CentralAsia (CA) -  «Роскосмос» накануне, в Международный день Матери-Земли, показал завораживающее видео с российского спутника «Электро-Л» (спутник гидрометеорологического обеспечения).

Термин «Мать-Земля» — общепринятое название планеты в ряде стран и регионов. Он отражает взаимозависимость между человеком, другими живыми существами и планетой.

Международный день Матери-Земли дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. Каждый год мероприятия посвящены определенной теме. Тема-2022 — «Инвестируем в нашу планету».

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