Российские войска за сутки поразили 66 военных объектов Украины, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российская авиация за сутки поразила 66 военных объектов Украины. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения», - сказал он.

При этом по словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия уничтожили 3 вертолета Ми-8 на площадке в районе Чугуева, 3 установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине Барвенково, 16 складов вооружений и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный ракетный комплекс, 2471 танк и другие боевые бронированные машины, 274 установки реактивных систем залпового огня, 1075 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2311 единиц специальной военной автомобильной техники», — перечислил генерал.